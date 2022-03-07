Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

07.03.2022 03:39

- Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı.

- Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sokak üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası iki tarafın sözlü tartışması kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopalı kavga sonucu H.A., O.A., M.A., A.G., ve Ö.A yaralandı. Polis ekiplerinin kavgaya müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı Fatih Caddesi'nde sıkı denetim Fatih Caddesi'nde sıkı denetim

Tekirdağ, Çorlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı - Son Dakika


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