Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

16.05.2022 04:57

Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı.

Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı. Yangın anı ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5. Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan hasta ziyareti dönüşü park edilen 34 FV 3183 plakalı LPG'li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Polis ekipleri, LPG patlaması ihtimaline karşı çevrede sıkı tedbir aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.

Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü
Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü
Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü
Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü
Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü
Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü
Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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