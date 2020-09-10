Çorlu'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi.

Denetimlere katılan Kaymakam Cafer Sarılı, eksiklerini gördüğü işletmelere uyarılarda bulundu.

Sarılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde sürecin güzel idare edildiğini söyledi.

Bu konuda sürekli sahada olduklarını anlatan Sarılı, "Salgın hastalıkta vaka sayılarındaki azalmada Tekirdağ ili Türkiye'de 2. durumda. Bu, bizlerin bir başarısı, yani Tekirdağ ili ve ilçelerinin bir başarısı. Çorlu'da neredeyse yüzde 100'e yakın kurallara uyma durumu söz konusu. Tabi bu bizlerin sürekli sahada olmamızdan da kaynaklanıyor ama, gevşemek yok, rahatlamak yok, rehavete düşmek yok. Bu noktada bunu başaracaksak hep beraber başaracağız." dedi.

Esnafa ve gıda işletmelerine broşür dağıttıklarını belirten Sarılı, "Bu broşürde esnafımızın uyması gereken 10 kural yazıyor. Öncelikle esnaflarımızın bilinçlenmesi, daha sonra da gelen müşterilerini bilinçlendirmesi konusunda onları uyarıyor ve rehberlik yapıyoruz." dedi.

Denetimlere Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, emniyet ve jandarma yetkilileri de katıldı.