Çorlu'da 'Küfür' Kavgası: 1 Yaralı
40 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde A.Ü. (16) iddiaya göre, kendisine küfür eden aynı yaştaki İ.A.'yı kavga sırasında göğsünden ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde A.Ü. (16) iddiaya göre, kendisine küfür eden aynı yaştaki İ.A.'yı kavga
sırasında göğsünden ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.
Olay, bu sabah saatlerinde Havuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ü., kendisine telefonda küfür eden İ.A. ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle A.Ü.,cebinden çıkardığı bıçakla İ.A.'yı göğsünden ve bacağından yaralayarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İ.A., tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan A.Ü. ise Çocuk Büro Amirliği
ekipleri tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:02 Kaynak: DHA
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