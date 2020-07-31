Çorlu?da kurbanlar randevu sistemine göre kesildi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki vatandaşlar, erken saatlerde belediyeye ait mezbahaya giderek kurbanlıklarını kesti.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki vatandaşlar, erken saatlerde belediyeye ait mezbahaya giderek kurbanlıklarını kesti. Kurban kesimleri koronavirüs tedbiri kapsamında randevulu sisteme göre yapıldı.Çorlu ilçesinde bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlıklarını belediyeye ait mezbahaya giderek kestiler. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorlu Belediyesi'nin kapalı pazar yerinde yapılan kurban kesimine izin verilmememi üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çorlu mezbahasında yoğunluğu önlemek için randevulu sisteme göre kesim yapıldı. Vatandaşlar bayram öncesinde mezbahadan randevu alarak, kurbanlıklarını kestiler. Bazı vatandaşların ise kurbanlarını bahçelerinde kestikleri görüldü
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:14
Kaynak: DHA
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