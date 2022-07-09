ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER - Son Dakika
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ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER

09.07.2022 12:16
ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar kurbanlıklarını semt pazarında kesmeyi tercih etti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar kurbanlıklarını semt pazarında kesmeyi tercih etti.

Çorlu'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahaya akın etti. Bunun üzerine mezbaha da yoğunluk yaşandı. Yoğunluğu gören vatandaşlar ise kurbanlıklarını bahçelerinde, boş arsalarda ve Çorlu Belediyesi'ne ait halk pazarında kesti. Kurban kesiminin zaman zaman çocukların önünde yapıldığı görüldü. Kadınlar, et parçalama işlemi yaparken bazı çocuklar da kelle temizledi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER - Son Dakika
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