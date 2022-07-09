ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar kurbanlıklarını semt pazarında kesmeyi tercih etti.

Çorlu'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahaya akın etti. Bunun üzerine mezbaha da yoğunluk yaşandı. Yoğunluğu gören vatandaşlar ise kurbanlıklarını bahçelerinde, boş arsalarda ve Çorlu Belediyesi'ne ait halk pazarında kesti. Kurban kesiminin zaman zaman çocukların önünde yapıldığı görüldü. Kadınlar, et parçalama işlemi yaparken bazı çocuklar da kelle temizledi.(DHA)