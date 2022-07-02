Çorlu'da LGS'de tam puan alan öğrenciler başarıyı planlı çalışmayla sağladı - Son Dakika
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Çorlu'da LGS'de tam puan alan öğrenciler başarıyı planlı çalışmayla sağladı

02.07.2022 10:37
Çorlu'da LGS'de tam puan alan öğrenciler başarıyı planlı çalışmayla sağladı

Çorlu ilçesinde iki öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Çorlu ilçesinde iki öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Atakent Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Bahri Eren Sarıkaya, AA muhabirine, başarısını planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

İleride mühendis olmak istediğini belirten Sarıkaya, İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih edeceğini ve burada da derece için uğraşacağını kaydetti.

Furtini ve İshak Pinhas Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Ayşe Melike Acar ise Erkek Lisesi'ni tercih edeceğini belirtti.

Acar, herkesin kendine göre bir çalışma düzeni belirlemesinin başarı anlamında şart olduğunu ifade ederek, "Ben test çözerek çalışıyordum. Psikolojik açıdan da iyi durumda olmalı. Bu anlamda beni annem ve ailem çok destekledi. Kaygı düzeyinin de yeterli seviyede olması başarı için şart. İleride hukukçu olmak istiyorum." diye konuştu.

Furtini ve İshak Pinhas Ortaokulu Müdürü İrfan Arslaner, öğrencilerinin öğretmenleri ve ailesinin gayretleriyle ve kendi çalışmasıyla başarıya ulaştığını söyledi.

Atakent Ortaokulu Müdürü İrfan Yavuz ise "Başarının sırrının planlı ve programlı çalışmaktan geçtiğini düşünüyorum. İlk günden son güne kadar hiç eksiksiz ve düzenli olarak çalıştılar. Öğretmenlerimizin ve okul görevlilerimizin de katkıları tam. Her başarılı öğrencinin arkasında kesinlikle iyi bir okul, iyi bir aile ve iyi bir kültür olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Çorlu, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da LGS'de tam puan alan öğrenciler başarıyı planlı çalışmayla sağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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