Son Dakika Haberleri: Çorlu'da metruk evde yangın
Son Dakika Güncel Çorlu'da metruk evde yangın

Çorlu'da metruk evde yangın

43 dakika önce

Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorlu'da metruk evde yangın, System.String[]

Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye, Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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