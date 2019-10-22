Çorlu'da metruk evde yangın
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Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi'ndeki metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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