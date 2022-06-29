Son dakika haber! Çorlu'daki meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Çorlu'daki meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama

29.06.2022 12:41

Son dakika habere göre Çorlu'daki meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama 2 polis yaralanmıştı Tekirdağ Çorlu'da alacak verecek meselesi nedeniyle meydanı savaş alanına çeviren iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 12 kişi tutuklandı.

Çorlu'daki meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama

2 polis yaralanmıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alacak verecek meselesi nedeniyle meydanı savaş alanına çeviren iki grup arasındaki kavgaya ilişkin 12 kişi tutuklandı.

Şeyh Sinan ile Reşadiye mahallerinin Kumyol Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı mevkilerinde, geçtiğimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saatlerinde meydana gelen kavgada, iddiaya göre iki grup arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, silah, beyzbol sopası, taş ve bıçakla birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga sonrası olaya karışan 8 kişi yaralanırken, ayrıca kavgaya müdahale eden iki de polis memuru yaralandı. Olaylar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerin müdahalesi sonucu daha büyük facia yaşanmadan önlendi.

İşyerleri ve araçlar zarar görmüştü

Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde 7 adet tabanca, 5 adet beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi. Kavga esnasında park halindeki araçlar ve işyerleri de zarar gördü.

Adliyeye çıkarılan 21 kişiden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi: Çorlu'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama Son dakika haberi: Çorlu'da 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Çorlu'daki meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama - Son Dakika

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