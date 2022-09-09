Çorlu'daki tren kazası kapsamında 9 kişiye daha dava açıldı - Son Dakika
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Çorlu'daki tren kazası kapsamında 9 kişiye daha dava açıldı

09.09.2022 14:42
Çorlu'daki tren kazası kapsamında 9 kişiye daha dava açıldı

Çorlu'da meydana gelen tren kazası kapsamında 9 kamu görevlisine daha kamu davası açıldı.

Çorlu'da meydana gelen tren kazası kapsamında 9 kamu görevlisine daha kamu davası açıldı.

Alınan bilgiye göre Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verildi.

Bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan N.A, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı L.M, Bakım Servis Müdürü M.K, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı L.K, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı N.A, Yol kontrolörü B.O, mühendisler T.B.Ö, D.P, ve K.B. hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesine taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlarından dolayı kamu davası açıldı.

Başsavcılık yeniden aldırılan bilirkişi raporu dava dosyasında yer alması sağlandı. Raporda "hava durumunun takip edilmemesi, demir yolu hattının özel muayene edilmediği, menfez bakımının yapılmadığı" tespitlerine yer verildi.

Dava kapsamında "kazanın meydana gelmesinde kusurlu" bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Halkalı 14. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Şefliğinde Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Halkalı 14. demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Onarım Şefliğinde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılanmaları devam ediyor.

İddianamede zanlılar için 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

Olay

8 Temmuz 2018 tarihinde, Uzunköprü - Halkalı seferini yapan 12073 sefer numaralı tren, Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınındaki demir yoluna ait menfezin üzerinden geçtiği sırada, vagonların raydan çıkması neticesinde kaza meydana gelmiş, 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 317 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Tren Kazası, Halkalı, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'daki tren kazası kapsamında 9 kişiye daha dava açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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