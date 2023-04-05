Bir acayip olay! Camiyle ilgilenmeyen müezzini yumrukladı - Son Dakika
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Bir acayip olay! Camiyle ilgilenmeyen müezzini yumrukladı

05.04.2023 11:27

Tekirdağ Çorlu'da bir camide görevli müezzin, muslukların çalınması nedeniyle su tesisatçısı ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı yumruk darbeleri nedeniyle hastanelik olan Müezzin M.S.K.'nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darp edildiği iddia edildi.

Hürriyet Mahallesi Erim Caddesi üzerindeki Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nin geçtiğimiz gün musluklarının çalındığı öne sürüldü. Musluklardan boşa su akması ve durumun geç fark edilmesi nedeniyle müezzin ile su tesisatçısı arasında tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası müezzin M.S.K., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı.

CAMİYE İLGİSİZ KALDIĞI İÇİN DARP EDİLMİŞ

Yaralı müezzin olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müezzin M.S.K.'nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürüldü.

Kaynak: İHA
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Hürriyet, Tekirdağ, Müezzin, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir acayip olay! Camiyle ilgilenmeyen müezzini yumrukladı - Son Dakika


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