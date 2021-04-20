TEKİRDAĞ ÇORLU'DA, NATO TATBİKATI ÖNCESİ EĞİTİMLER BAŞLADI - Son Dakika

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA, NATO TATBİKATI ÖNCESİ EĞİTİMLER BAŞLADI
20.04.2021 11:52
NATO tarafından Romanya'da yapılacak 'Steadfast defender 2021' alarm ve yığınaklama tatbikatı hazırlıkları kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca 'konvoyda araç kullanma' eğitimleri başladı.
NATO tarafından Romanya'da yapılacak 'Steadfast defender 2021' alarm ve yığınaklama tatbikatı hazırlıkları kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca 'konvoyda araç kullanma' eğitimleri başladı.
Romanya'da yapılacak 'Steadfast defender 2021' alarm ve yığınaklama NATO tatbikatı öncesi Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerce eğitimlere başlandı. Tatbikat hazırlıkları kapsamında 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli sürücü ve araç komutanlarına 'konvoyda araç kullanma' eğitimi verildi. Bugün gerçekleştirilen eğitime 66 araç katıldı. Eğitime yarın, 09.00-17.00 saatleri arasında Çorlu-Babaeski arasındaki E-80 Avrupa otoyolunda 97 askeri araçla devam edileceği bildirildi.
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