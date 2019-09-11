Son Dakika Haberleri: Çorlu'da öğrenci velilerinden protesto eylemi
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Çorlu'da öğrenci velilerinden protesto eylemi

53 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun velileri, okulun fiziki şartlarının uygun olmamasını protesto etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun velileri, okulun fiziki şartlarının uygun olmamasını protesto etti.

Çorlu İlkokulu öğrencilerinin velileri, geçen yıl anaokulu olarak eğitim veren okulun bu yıl fiziki şartlarında iyileştirme yapılmadan ilkokula dönüştürüldüğünü gerekçe göstererek, okul önünde toplandı.

Burada bir süre slogan atan veliler, daha sonra Omurtak Caddesi'nden Emlak Konutları mevkisindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü.

Veliler, burada Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından kabul edildi.

Erdoğan, sıkıntılarını anlatan ve dileklerini ifade eden velilere durumun en kısa sürede incelenip, var olan sorunların da giderileceğini kaydetti.

Görüşmenin ardından veliler müdürlükten ayrıldı.

Çorlu'da öğrenci velilerinden protesto eylemi

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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