Çorlu'da Öğrencilere Atık Eğitimi

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması ve Geri Kazanım eğitimleri başladı.

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması ve Geri Kazanım eğitimleri başladı.



Atık grupları arasında değerlendirilebilir atıkların çok büyük bir bölümünü oluşturan ambalaj atıklarının nicelik ve niteliklerinin korunarak ekonomik değerlerinden istifade edilebilmesi ile birlikte bu tür atıkların oluşturacağı olası çevre sorunlarının önlenmesi için eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli hukuki ve teknik düzenlemeler yapılarak ilgili Avrupa Birliği Direktifi ile uyumlu olacak şekilde ilk olarak 2004 yılında, sonrasında ihtiyaçlar dahilinde belirli aralıklarla yenilenerek yürürlükteki son hali 27 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile yürürlüğe konuldu.



Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci konuyla ilgili, "Eğitimlerde doğaya zararlı olan atıkların ayrı toplanması sonucunda hem çevre kirliliğinin önlendiği hem de doğal kaynakların korunduğu, böylece ülke ekonomisine de katkı sağlandığı öğrencilere aktarılıyor. Eğitimlerde öğrencilerin ve öğretmenlerin geri dönüşüme olan ilgileri gözlemleniyor. Yapılan eğitimler sonucunda ambalaj atıklarının çöpe veya doğaya gelişigüzel atılmaması, okullarımızda işyerlerimizde ayrı toplanması ve geri kazanım noktalarına bırakılması gerekliliği vurgulanıyor" açıklamasında bulundu.



Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde planlanan mevcut 10 okulda planlanan eğitimler Vehbi Günaştı İlkokulu ve Trakya Koleji'nde başladı. Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kazandırmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması ve Geri Kazanım" eğitimlerine Özel İdare İlkokulu, Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kolleji, Fevzi Çakmak İlkokulu, Çizgi Koleji, Alipaşa İlkokulu, Mükerrem Ali Kayan İlkokulu ve Ünilever İş İlkokulunda devam edecek.



Ambalaj Atıkları Yönetim Planında mevcut firmaların çevre mühendisleri ve belediye personelinin katıldığı eğitim seminerleri sonucunda 2 bin öğrenciye ulaşılarak çevre bilincinin erken yaşlarda oluşması ve öğrenciler aracılığıyla ailelerinin bilgilenmesi, böylece çevrenin korunması ve geri dönüşüme ilginin arttırılması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

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