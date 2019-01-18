Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Öğrencilerin Karne Sevinci

Çorlu'da Öğrencilerin Karne Sevinci

34 dakika önce

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk dönemin sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Çorlu'da Öğrencilerin Karne Sevinci, System.String[]
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk dönemin sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğitim gören yaklaşık 50 bin öğrenci karnelerini alarak 15 gün sürecek tatile çıktı.

İlk dönemin sona ermesi dolayısıyla Çorlu'daki tören, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kocabaş ve protokol üyelerinin katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ile birlikte okuldaki bazı sınıfları dolaşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı öğrencilere karnelerini verdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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