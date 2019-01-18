Çorlu'da Öğrencilerin Karne Sevinci
34 dakika önce
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk dönemin sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne sevinci yaşadı.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk dönemin sona ermesi ile birlikte öğrenciler karne sevinci yaşadı. Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde eğitim gören yaklaşık 50 bin öğrenci karnelerini alarak 15 gün sürecek tatile çıktı.
İlk dönemin sona ermesi dolayısıyla Çorlu'daki tören, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün
, Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kocabaş
ve protokol üyelerinin katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda gerçekleştirildi.
Protokol üyeleri ile birlikte okuldaki bazı sınıfları dolaşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı öğrencilere karnelerini verdi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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