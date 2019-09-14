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Çorlu'da orman yangını

17 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki hatıra ormanında çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki hatıra ormanında çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Çorlu- İstanbul kara yolu Işıklar mevkisindeki Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Hatıra Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Hatıra ormanının arkasındaki sitede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak itfaiye ekiplerine destek verdi.

Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Çorlu'da orman yangını

İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:13 Kaynak: AA
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