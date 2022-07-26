Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı - Son Dakika
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Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı

26.07.2022 18:13
Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda yüzlerce çam ağacı ile 300 dönüm anız alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda yüzlerce çam ağacı ile 300 dönüm anız alev alev yandı. Yangın, itfaiye ve polis TOMA'sı tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Silahtarağa Mahallesi'ndeki Çorlu Mühendislik Fakültesi yerleşkesi çevresinde ormanlık alanda ve anız alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis TOMA'sı olay yerinde

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve polis TOMA'sı tarafından yapılan müdahale sonucu 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yanan yüzlerce dönümlük alanda çam ağaçları, çalılık alan ile anız küle döndü. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Tekirdağ'da buğday tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Kaza anı ve sonrasında gergin anlar Kaza anı ve sonrasında gergin anlar
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı - Son Dakika
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