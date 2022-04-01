Çorlu'da "Otizm Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Çorlu ilçesinde Otizm Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Omurtak Caddesi'nde yürüyen grup, Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri şiirler okudu.

Okulun müdürü Murat Kocabaş, burada yaptığı konuşmada, "Otizm belirtileri, yaşamın ilk üç yılı içerisinde ortaya çıkabilir. Her coğrafyada, her sosyal kültürel kesimde ve kişilerde görülebilmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Törene Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.