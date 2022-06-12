Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

12.06.2022 07:56

Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde beton direğe çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde beton direğe çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Trakya Hayvan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametinden ilçe merkezi istikametine seyreden Burak Otman idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde Burak Otman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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