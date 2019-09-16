Son Dakika Haberleri: Çorlu'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Çorlu'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

19 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Çorlu'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit A.'nın kullandığı 59 PU 297 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa İ. yönetimindeki 39 TL 030 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Ümit A. ve Mustafa İ. ile Fahri, Cemile, Orhan ve Aşkın Akdoğan yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Ümit Akdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili jandarma, soruşturma başlattı.

Sarılar, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır
İzmir'de talihsiz adam, 6 yıl önce babasının öldüğü yerde trafik kazası geçirecek hayatını kaybetti Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kamerada... Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 11:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]