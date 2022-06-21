Çorlu'da patlayan su borusu yolları göle çevirdi - Son Dakika
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Çorlu'da patlayan su borusu yolları göle çevirdi

21.06.2022 23:03

Çorlu'da patlayan su borusu yolları göle çevirdi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TESKİ'nin patlayan su borusu yolları göle çevirdi.

Çorlu'da patlayan su borusu yolları göle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TESKİ'nin patlayan su borusu yolları göle çevirdi.

Çorlu ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan Santral mevkiinde TESKİ'nin patlayan su borusu ilçenin sokaklarını adeta dereye çevirdi. Göle dönen yollar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar TESKİ'ye tepki göstererek, "Arıza vardı gidermeye çalışılıyordu ondan kaynaklandı. Bu bizim kaderimiz. Çorlu'da yaşıyoruz. Nasıl yönetildiğimiz belli. Madem araba gelmiş neden çalışmıyorlar" dediler.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da patlayan su borusu yolları göle çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da patlayan su borusu yolları göle çevirdi - Son Dakika
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