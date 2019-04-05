Çorlu'da Pazar Esnafı İçin Mobil Tahsilat Hizmeti
1 saat önce
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mobil tahsilat hizmeti, pazar yerlerinde hayata geçirildi.
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde mobil tahsilat hizmeti, pazar yerlerinde hayata geçirildi.
Yeni nesil belediyecilik anlayışı doğrultusunda teknoloji ve bilişimle iç içe hizmet veren Çorlu Belediyesi
, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor. Pazar esnafının işgaliye ve katı atık bedellerini belediye binasına gelmeden, tezgahlarının başında ödeyebilmesi için uygulamaya konulan mobil tahsilat hizmeti, esnaftan takdir topluyor.
Her türlü bilgi sağlanabiliyor Zabıta
memurlarının pazar yerlerinde dolaşarak elektronik ortamda tahsilat gerçekleştirebilmesinin yanı sıra ayrıca sicil bilgilerine ulaşarak pazar esnafı ile ilgili her türlü bilgiye erişim sağlayabildiği mobil tahsilat uygulaması sayesinde denetim de gerçekleştirilebiliyor.
Ayaklarına kadar giden hizmet sayesinde hem ulaşım hem de zaman açısından tasarruf sağlayan mobil tahsilat hizmetinden faydalanan pazar yeri esnafı, Çorlu Belediyesi'nin elektronik ortamda belediye hizmeti vermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ediyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:38 Kaynak: İHA
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