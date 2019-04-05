Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Pazar Esnafı İçin Mobil Tahsilat Hizmeti

Çorlu'da Pazar Esnafı İçin Mobil Tahsilat Hizmeti

1 saat önce

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mobil tahsilat hizmeti, pazar yerlerinde hayata geçirildi.

Çorlu'da Pazar Esnafı İçin Mobil Tahsilat Hizmeti, System.String[]
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mobil tahsilat hizmeti, pazar yerlerinde hayata geçirildi.

Yeni nesil belediyecilik anlayışı doğrultusunda teknoloji ve bilişimle iç içe hizmet veren Çorlu Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor. Pazar esnafının işgaliye ve katı atık bedellerini belediye binasına gelmeden, tezgahlarının başında ödeyebilmesi için uygulamaya konulan mobil tahsilat hizmeti, esnaftan takdir topluyor.

Her türlü bilgi sağlanabiliyor

Zabıta memurlarının pazar yerlerinde dolaşarak elektronik ortamda tahsilat gerçekleştirebilmesinin yanı sıra ayrıca sicil bilgilerine ulaşarak pazar esnafı ile ilgili her türlü bilgiye erişim sağlayabildiği mobil tahsilat uygulaması sayesinde denetim de gerçekleştirilebiliyor.

Ayaklarına kadar giden hizmet sayesinde hem ulaşım hem de zaman açısından tasarruf sağlayan mobil tahsilat hizmetinden faydalanan pazar yeri esnafı, Çorlu Belediyesi'nin elektronik ortamda belediye hizmeti vermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ediyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:38 Kaynak: İHA

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 21:54:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Pazar Esnafı İçin Mobil Tahsilat Hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]