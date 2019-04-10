Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yılı Kutlandı

Çorlu'da Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yılı Kutlandı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tören düzenlendi.

Çorlu'da Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yılı Kutlandı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tören düzenlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun emniyet müdürlüğü çelengini Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na sunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise komiser yardımcısı Barış Vardar yaptı.

"Bizler bu görevi yerine getirirken Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi dün olduğu kadar bugün de cumhuriyetin ve yasaların daima kalkanı olarak sorumluluklarını canı pahasına yerine getireceğiz" diyen Vardar, "Bizler için polislik bir yaşam tarzıdır. İzinli zamanlarımızda bile işimizin ciddiyetini üzerimizde taşırız. Polislik bir sevdadır. Bu sevda yüzündendir görev bilincimiz, fedakarlıklarımız, uykusuzluklarımız, vatan, millet aşkımız ve şehadetlerimiz. Polis ile halkımız arasında kurulan güven köprüsü ne kadar iyi ve sağlam olursa başarıya o denli ulaşılacağı bilinmektedir" dedi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensupları katıldı.

Atatürk Meydanı'ndaki töreninin ardından Çorlu Şehitliğine geçen emniyet mensupları şehitler için dua ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:43 Kaynak: İHA
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