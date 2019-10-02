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Çorlu'da polisten torbacılara operasyon: 9 gözaltı

1 saat önce

Tekirdağ ve Çorlu emniyet ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da polisten torbacılara operasyon: 9 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ ve Çorlu emniyet ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Çorlu ve Çerkezköy'de gençleri zehirledikleri tespit edilen kişilerin bulundukları adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 480 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap, satışa hazır halde 283 fişek eroin, yine satışa hazır halde 57 fişek bonzai, bir miktar skunk yine bir miktar kokain maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Olayla ilgili A.D., A.K., E.Y., E.A., N.D., S.D., D.D., S.Ş., S.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. A.D. isimli şahıs başka suçlardan aranmasının bulunması nedeniyle işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:23 Kaynak: İHA
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