Son Dakika Haberleri: Çorlu'da 'sabah namazı buluşmaları' sürüyor
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Çorlu'da 'sabah namazı buluşmaları' sürüyor

6 saat önce

Çorlu Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 'sabah namazı buluşmaları' adı verilen programlar sürüyor.

Çorlu'da 'sabah namazı buluşmaları' sürüyor, System.String[]

Çorlu Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 'sabah namazı buluşmaları' adı verilen programlar sürüyor.


Çorlu Müftülüğü sabah namazı buluşmalarının bu haftaki durağı Çorlu Merkez (Otogar) Camii oldu. Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri ile velileri ve cami cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen program Merkez Camii İmam Hatibi Veysel Cihan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun konuşması ile devam eden programda namaz sonrası öğrenci ve misafirlere kahvaltı ikram edildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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