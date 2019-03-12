Çorlu'da Sağanak
1 saat önce
Çorlu ilçesinde sağanak hayatını olumsuz etkiledi.
Çorlu
ilçesinde sağanak hayatını olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde trafikte aksamalar yaşandı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise, iş merkezleri ve alışveriş merkezlerine girerek ıslanmaktan korundu.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü ilçede yağışın aralıklarla geceye kadar devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:30 Kaynak: AA
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