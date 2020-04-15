Çorlu'da sağanak - Son Dakika

Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı caddelerde, trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Belediye ekipleri de su biriken bazı bölgelerde, tahliye çalışması başlattı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, Çorlu'da hava sıcaklığının 6 derece olduğunu ilçede, sağanağın aralıklarla gece yarısına kadar devam edeceğini belirtti.