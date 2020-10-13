Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çevre yolunun bazı bölümlerinde trafikte aksama yaşandı. Bazı vatandaşlar iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarında yağıştan korundu. Şehrin alçak kesimlerindeki yollarda oluşan su birikintilerine belediye ekipleri müdahale etti. Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının 24 derece olduğunu ve sağanak yağışın aralıklarla gece yarısına kadar devam edeceğini kaydetti.

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