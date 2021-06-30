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ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE - Son Dakika

ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE

30.06.2021 13:53

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde içtikleri sahte içkiden ölen 7 kişiden Nurcihan Engin (43) ile Turan Varlı (59) toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde içtikleri sahte içkiden ölen 7 kişiden Nurcihan Engin (43) ile Turan Varlı (59) toprağa verildi. Toplam 6 kişinin tutuklandığı sahte içkiyle ilgili hastanede 7'si enbüte 13 kişinin tedavisi sürüyor. Çorlu'da sahte içki zehirlenmesinin ortaya çıkmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, kriz masası oluştururken, devlet hastanesi doktorları koronavirüs yoğunluğunun ardından ölüm kalım mücadelesi veren hastaları hayata bağlamak için büyük çaba gösteriyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi. Sahte içkiden zehirlenerek, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılanlardan 7'si entübe 13 kişinin tedavisi sürüyor.

EŞİ DE TEDAVİDE

Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerden Nurcihan Engin ile Tuna Varlı'nın cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Garaj Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Engin ile Varlı, Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ölen Nurcihan Engin'in eşi Levent Engin'in tedavisi de hastanede sürüyor. Engin'in rahatsızlanan eşini hastaneye getirdiğinde polislerin ne olduğunu sorduğunda, Eşim ben uyuduktan sonra almış içmiş. Nereden aldığını bilmiyorum dediği öğrenildi. Bir süre sonra imza işlemleri için çağırılan Levent Engin'in fenalaştığı görülünce hemen tedavi altına alındığı ve içtiği sahte içkiden zehirlendiği belirlendiği ifade edildi.

ÇORLU EMNİYETİ KRİZ MASASI KURDU

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, perşembe gecesi Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın sahte içkiden hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin hemen ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Grup Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekipler oluşturarak, kriz masası kurdu. Hemen harekete geçen polis, 55'ten fazla adrese operasyon düzenledi, tüm büfeleri tek tek aradı.

Günler süren titiz çalışmada 200 litreden fazla sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler, metil ve etil alkol ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, tutuklandı.

SAĞLIK PERSONELİ İZİN KULLANMADI

İçtikleri sahte içkiden zehirlenerek Çorlu Devlet Hastanesi'ne bugüne kadar başvuranların sayısı 30'u geçti. 25 personelin görev yaptığı 30 yatağın bulunduğu yoğun bakım servisinde aylarca koronavirüse yakalanan hastaları tedavi etmek için büyük gayret gösteren doktor ve sağlık personelleri sahte içkiden zehirlenenler için de büyük çaba harcadı. Yoğun bakımın 25 personeli, izinlerini kullanmayarak, geceli gündüzlü görev başından ayrılmayarak, ölüm kalıp mücadelesi veren hastaların hayata tutunmaları için büyük özveri gösterdiği belirtildi.

ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE
ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORLU'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ, 13 KİŞİ TEDAVİDE - Son Dakika


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