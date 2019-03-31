Çorlu'da Sandıklar Açıldı, Oylar Sayılıyor
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oyların sayımına geçildi.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde sabah saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oyların sayımına geçildi.
Çorlu'da kayıtlı 188 bin 786 seçmen için kurulan 2'si gezici toplam 568 sandıkta oy kullanan vatandaşlar, gün boyu sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından oyların tasnifi de tamamlandı ve oy sayımına geçildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:17 Kaynak: İHA
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