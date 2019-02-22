Çorlu'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
1 saat önce
Çorlu Seçim Güvenlik Toplantısı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında toplandı.
Çorlu
Seçim Güvenlik Toplantısı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı
başkanlığında toplandı.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Çorlu'da yapılacak çalışmalar ve seçimlerin güvenli bir ortamda tamamlanması için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.
Çorlu Hükümet
Konağı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Sarılı dışında kurum müdürleri, birim amirleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları ile temsilcileri katıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:53 Kaynak: İHA
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