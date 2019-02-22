Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorlu'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

1 saat önce

Çorlu Seçim Güvenlik Toplantısı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında toplandı.

Çorlu'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Çorlu Seçim Güvenlik Toplantısı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında toplandı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Çorlu'da yapılacak çalışmalar ve seçimlerin güvenli bir ortamda tamamlanması için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorlu Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Sarılı dışında kurum müdürleri, birim amirleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları ile temsilcileri katıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Cafer Sarılı, Çorlu, Güncel
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