Çorlu'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenlendi - Son Dakika

Çorlu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Çorlu Kaymakamlığı ilçedeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenledi.

Kaymakam Cafer Sarılı ve eşi Hediye Sarılı iftar öncesi şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından oruçlar açıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, çok güzel bir akşamda, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi için kahraman asker ve polislerin canla başla mücadele ettiğini anlatan Vali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda belki de eksi 20 derecelerde bizlerin refahı için mücadele eden görevlilerimiz var. Onlara minnet borçluyuz. Şehit ailelerimiz çok iyi bilirler, gazilerimiz bizzat yaşadılar gazi ailelerimiz de çok iyi bilir. Asker ailelerimiz, polis ve jandarma ailelerimiz de çok iyi bilirler. Eşleri operasyona gittiği zaman diken üzerinde oturur, yediklerinden bile bir şey anlamazlar, onlar geriye gelene kadar da gözlerini bile kırpmazlar. Bizler, bu güzel organizasyonu düzenleyen başka Çorlu Kaymakamımız Cafer Sarılı'ya, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası idarecilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Yemek sonunda Vali Yıldırım şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

İftar programına Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

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