Çorlu'da seyircisiz oynanan basketbol maçında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Çorlu'da seyircisiz oynanan basketbol maçında gerginlik yaşandı
26.12.2020 19:45
Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu'nda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında seyircisiz oynanan karşılaşmada gerginlik yaşandı.
Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu'nda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında seyircisiz oynanan karşılaşmada gerginlik yaşandı.
Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 80-71 kazandı.
Maçın son bölümünde konuk ekibin sporcuları ile protokol tribünü arasında gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri tarafları sakinleştirmekte güçlük çekince, salona takviye polis ekibi çağrıldı. Polis, sporcuları soyunma odasına götürdü.
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