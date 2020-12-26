Çorlu'da seyircisiz oynanan basketbol maçında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu'nda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında seyircisiz oynanan karşılaşmada gerginlik yaşandı.

Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 80-71 kazandı.

Maçın son bölümünde konuk ekibin sporcuları ile protokol tribünü arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri tarafları sakinleştirmekte güçlük çekince, salona takviye polis ekibi çağrıldı. Polis, sporcuları soyunma odasına götürdü.