Çorlu'da silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Ferdi Zurnacı (47), bir otomobilden açılan ateş sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zurnacı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli C.P'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.