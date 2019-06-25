Çorlu'da silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı.
Çorlu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:01 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi, Anneler Caddesinde Eren M. kendisiyle aynı apartmanda oturan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Rıdvan K. ile apartman önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Eren M. aracındaki av tüfeğini alarak Rıdvan K.'yi bacağından vurarak yaraladı.
Olayı gören apartman sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Rıdvan. K, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Şüpheli Eren. M polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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