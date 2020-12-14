Çorlu'da silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltında (2) - Son Dakika

Çorlu'da silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltında (2)
14.12.2020 20:39
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN SİLAHLI KAVGADA 6 TUTUKLAMATekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN SİLAHLI KAVGADA 6 TUTUKLAMA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden K.P., Z.B., İ.A., S.K., A.T. ve H.C., tutuklandı, S.Y., R.B. ve Ö.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine teslim edildi. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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