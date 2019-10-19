Son Dakika Haberleri: Çorlu'da sis etkili oldu
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Çorlu'da sis etkili oldu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu ilçede, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 ile 15 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.


Sabah, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:06 Kaynak: DHA
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