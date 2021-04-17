Çorlu'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Polis ekipleri, mecburi olmadıkça sokağa çıkılmaması ve kısıtlamaya uyulması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Atatürk ve Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere diğer bölgelerde oluşturulan noktalarda kısıtlama ve kurallara uyulup uyulmadığı konusunda yayalar ile araç sürücüleri üzerinde denetim yapılıyor.

Trafik ekipleri özellikle motosikletli gıda kuryelerinin evraklarını kontrol ederken, diğer ekipler de dışarıda bulunan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.