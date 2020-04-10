Son Dakika › Güncel › Çorlu'da sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 4 kişiye ceza - Son Dakika
Çorlu'da sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 4 kişiye ceza
6 saat önce
Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye adli ve idari ceza uygulandı.
Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye adli ve idari ceza uygulandı.
Çorlu'da polis ekipleri, kentteki sokak, cadde ve meydanlarda denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, alınan tedbirlere uymayan 20 yaş altındaki 4 kişiyi İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürerek adli ve idari para cezası uyguladı.
Ekiplerin ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:38 Kaynak: AA
Son Dakika (ÖZEL) Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: "Bilmiyorduk" Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı