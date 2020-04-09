Çorlu'da sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Çorlu'da sokak hayvanları unutulmuyor

6 saat önce

Korona virüs ile mücadele konusunda ilk günden bu yana şehir genelinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdüren Çorlu Belediyesi, gelen ihbarları değerlendirerek sokaklarda yaşayan hayvanları da yalnız bırakmıyor.

Çorlu'da sokak hayvanları unutulmuyor, System.String[]

Korona virüs ile mücadele konusunda ilk günden bu yana şehir genelinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdüren Çorlu Belediyesi, gelen ihbarları değerlendirerek sokaklarda yaşayan hayvanları da yalnız bırakmıyor.


Şehrin birçok noktasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri, korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışıyor. Görevliler, soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırmasıyla birlikte Çorlu genelinde pek çok besleme noktasında bulunan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.


"Periyodik olarak besleme yapılıyor"


Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerinin sokak hayvanlarını düzenli bir şekilde beslediğini söyleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, "Korona virüse karşı ülke olarak adeta bir seferberlik halindeyiz. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimiz genelinde virüsün yayılımının önüne geçebilmek için ilk günden itibaren ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren ekiplerimizin yanı sıra kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde hizmet veren geçici hayvan bakımevi ekiplerimiz de can dostlarımızı unutmadı. Ekiplerimiz periyodik olarak şehrimizin muhtelif yerlerinde sokakta yaşayan dostlarımız için besleme noktaları oluştururken aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalar yürütüyor. Öte yandan, can dostlarımızın sadece beslenme ihtiyaçlarını karşılamıyoruz. Onlar için veterinerlik hizmeti de veriyoruz. Bu süreç içerisinde dostlarımızın yanında olabilmek için yoğun tempoyla çalışıyoruz. Yiyecek bulmakta zorlanan tüm sokak hayvanlarının yanındayız. Değerli vatandaşlarımız sokaktaki can dostlarımızı düşünmesinler, biz elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:09 Kaynak: İHA

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