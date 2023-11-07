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Çorlu'da Şüpheli Araçta 7 Yaşındaki Çocuğun Kucağında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Çorlu'da Şüpheli Araçta 7 Yaşındaki Çocuğun Kucağında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 07.11.2023 08:50

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçta bulunan 7 yaşındaki çocuğun kucağında bulunan ve oyuncak süsü verilmiş kazak içinde, toplam 896 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçta bulunan 7 yaşındaki çocuğun kucağında bulunan ve oyuncak süsü verilmiş kazak içinde, toplam 896 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalar doğrultusunda, Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan kontrollerde, araçta bulunan 7 yaşındaki çocuğun kucağında bulunan ve oyuncak süsü verilmiş kazak içinde, toplam 896 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. (27) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Şüpheli Araçta 7 Yaşındaki Çocuğun Kucağında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da Şüpheli Araçta 7 Yaşındaki Çocuğun Kucağında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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