Çorlu'da tapular dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da tapular dağıtıldı - Son Dakika

Çorlu'da tapular dağıtıldı

6 saat önce

Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işlemleri tamamlanan imar parsellerine ait tapuların dağıtımına başladı.

Çorlu'da tapular dağıtıldı, System.String[]

Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işlemleri tamamlanan imar parsellerine ait tapuların dağıtımına başladı.


Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, "İlçemiz Tekirdağ yolu üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan Şeyhsinan Mahallesi, Hatip Mahallesi ve Yenice Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucunda tescil edilen taşınmazlara ait tapular Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından belediyemize gönderilmiş ve taşınmaz sahiplerine dağıtıma başlandı. Mülkiyet sahipleri imar uygulaması sonucu oluşan tapularını almak üzere Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler" dedi.


Açıklamada Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen tapulara ait ada ve parsel bilgilerine de yer verildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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