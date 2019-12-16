Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika

Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çalı Kuşu Sokağı'nda karşılaşan Rahman K. (34) ve Hasan Gündüz (27) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Rahman K. yanındaki pompalı tüfekle Hasan Gündüz'e ateş etmeye başladı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan Hasan Gündüz, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçarak evinde gizlenen Rahman K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Rahman K'nin eşinin kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 2 gün önce emniyete giderek Hasan Gündüz'den şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Hasan Gündüz, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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