Son Dakika Haberleri: Çorlu'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı

Çorlu'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı

22 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da Tefeci Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ile 2'si ruhsatlı 7 tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, ilçede tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerince baskın yapılan 15 evde Ş.T., M.K., M.K., G.H., İ.C., H.A., H.Ç., Y.Ö., U.G. ve A.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, belge ve dokümanlara el konulurken, 2'si ruhsatlı 7 tabanca ile 250 mermi ele geçirildi. Şüpheliler tefeciliğin yanı sıra 'suç işlemek için örgüt kurmak ve nitelikli yağma' ile suçlanıyor. Operasyon kapsamında firar eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:03 Kaynak: DHA

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