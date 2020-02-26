Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, nitelikli yağma, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyon kapsamında 5 ayrı kişiye ait ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 farklı mağdur kişiye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda senet, yaklaşık 100 adet boş senet yaprağı, çok sayıda çek, müştekilerden tahsil edilen paraların yazılı olduğu not kağıtları, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait çok sayıda mermi, ele geçirildi.



Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden H.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken F.D., A.R.O., Ş.İ ve M.D. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden M.D. ve Ş.İ. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken A.R.O ve F.D. ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ