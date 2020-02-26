Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinini yaptığı çalışmada, tefecilik, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik yapan şüpheliler belirlendi. Polis, şüphelilerin 5 ayrı ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda çok sayıda senet, çek, 1 ruhsatsız tabanca ile boş senetler ve tahsilat yapılan paraları gösteren defter ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 3 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.