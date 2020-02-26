Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

12 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinini yaptığı çalışmada, tefecilik, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik yapan şüpheliler belirlendi. Polis, şüphelilerin 5 ayrı ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda çok sayıda senet, çek, 1 ruhsatsız tabanca ile  boş senetler ve tahsilat yapılan paraları gösteren defter ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 3 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı
Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Atakan'la ilgili paylaşım yapan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 18:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]