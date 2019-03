Çorlu'da Tefeci Operasyonuna 6 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda nitelikli yağma ve tefecilik suçlaması ile gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, T.K. adlı şüphelinin tefecilik yaptığı yönünde çok sayıda kişinin şikayetçi olması üzerine harekete geçti. Çetenin lideri T.K. ve üyelerinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri çalışmaların tamamlanmasının ardından zanlıların yakalanması için harekete geçti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çete lideri olduğu öne sürülen T.K. ile Ş.G, M.D, O.K, M.A, A.D, N.D, S.Y, C.F, U.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, tefe karşılığında para verilen kişilerin bilgilerinin bulunduğu iki adet not defteri, iki adet senet fotokopisi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme zanlılardan T.K, Ş.G, M.D, O.K, M.A, A.D.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer zanlılar N.D, S.Y, C.F, U.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

