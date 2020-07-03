Çorlu'da terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika

Çorlu'da terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG propagandası yaptıkları tespit edilen D.A. ile S.E. adlı şüphelileri düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.


Evlerinde de arama yapılan şahıslar işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika
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