Çorlu'da terör propagandasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da terör propagandasına gözaltı

6 saat önce

Çorlu'da bir kişi sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çorlu'da terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Çorlu'da bir kişi sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sosyal medya sitelerinde yapılan sanal devriye sırasında; K.K. isimli şahsın yapmış olduğu paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütü propagandasını içerir paylaşımları olduğu tespit edildi.


Polis ekipleri şüpheli K.K. isimli şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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