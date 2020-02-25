Çorlu'da terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da bir kişi sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sosyal medya sitelerinde yapılan sanal devriye sırasında; K.K. isimli şahsın yapmış olduğu paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütü propagandasını içerir paylaşımları olduğu tespit edildi.



Polis ekipleri şüpheli K.K. isimli şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ