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Çorlu'da "tıbbi malzeme toplama" kampanyası başlatıldı
6 saat önce
Yeniden Refah Partisi Çorlu İlçe Teşkilatı, koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme toplama kampanyası başlattı.
Yeniden Refah Partisi Çorlu İlçe Teşkilatı, koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme toplama kampanyası başlattı.
Partinin İlçe Başkanı Hamit Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele etmek için böyle bir kampanya başlattığını söyledi.
Kampanya kapsamında nakdi yardım kabul etmediklerini belirten Hamitoğlu, şunları kaydetti:
"Kampanyamızda özellikle ateş ölçer, eldiven ve maske gibi tıbbi malzemeleri kabul ediyoruz. Bizler de kendi imkanlarımızla bir miktar tıbbi malzeme satın aldık. Bu topladığımız malzemeleri tutanak karşılığı Çorlu Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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